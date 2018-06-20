Севастополь, 20 июня, 2018, 14:22 — ИА Регнум. В Севастополе задержаны двое сотрудников прокуратуры. Правоохранительные органы информацию не комментируют, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли в конверте, коррупция

По информации издания РБК, сотрудники прокуратуры задержаны при получении взятки в размере 1,1 млн рублей, после предварительного допроса задержанные были отпущены под подписку о невыезде.

«Подобные примеры встречаются довольно редко, но при выявлении возможных противоправных действий со стороны сотрудников органов прокуратуры всегда следует быстрая и жёсткая реакция», — цитирует издание официального представителя Генпрокуратуры РФ Александра Куренного.

Также отметим, что, по информации источника РБК в правоохранительных органах, следственные действия проводились в отношении старшего прокурора отдела общего надзора за соблюдением законодательства и еще одного прокурора, которые предположительно подозреваются в получении взятки от предпринимателей.

Официальных комментариев по этому поводу правоохранительные органы пока не дают.