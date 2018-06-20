Ульяновск, 20 июня, 2018, 14:19 — ИА Регнум. Новому Boeing 777−300ER с бортовым номером EL-GEU присвоено имя «Ульяновск». Свой первый рейс лайнер выполнил в составе флота авиакомпании «Россия» из аэропорта Пулково с футбольными болельщиками на борту, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора. Пассажирский самолёт приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону.

Журналисты новостного портала Kaliningrad.ru Самолет авиакомпании «Россия»

Фюзеляж лайнера украшен названием и гербом города. Самолёт рассчитан на перевозку 21 пассажира класса «Бизнес», 436 — класса «Эконом». Планируется, что он будет совершать полёты на внутренних и международных воздушных линиях.

«Четыре года назад мы передали заказчику тяжёлый транспортник Ил-76МД-90А с серийным номером 0103 и именем «Ульяновск». И я искренне рад, что теперь в огромном воздушном парке пассажирских самолётов есть борт, названный в честь Ульяновска. Наш регион заслужил это благодаря ежедневному труду каждого их тех, кто работает на предприятиях авиационного направления. Ульяновская область обладает широким спектром компетенций в области авиастроения, окраски воздушных судов, производства авионики, подготовки кадров. Кроме того, уже в августе мы в пятый раз проведём одно из крупнейших отраслевых событий — Международный авиатранспортный форум МАТФ-2018», — отметил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Напомним, на территории региона базируется крупнейшее предприятие России по выпуску авиационной техники — самолётостроительный завод «Авиастар-СП». На предприятии реализуется проект по выпуску тяжёлого транспортного самолёта Ил-76МД-90А. Производство модернизированной версии Ил-76 является приоритетным направлением «Авиастара». Также завод участвует в строительстве самолётов Ил-78М-90А, МС-21, Ил-112, Ту-204, сервисном обслуживании транспортных самолётов Ан-124 «Руслан». С 2012 года на «Авиастаре» ведётся монтаж интерьеров и отработка систем самолётов — «Сухой Суперджет-100».

В феврале 2017 года на ульяновском предприятии «Спектр-Авиа» на один из самолетов Boeing 777−300 авиакомпании «Россия» с бортовым номером EI-UNP было нанесено изображение дальневосточного леопарда, самого редкого из всех подвидов леопарда. Решение о пополнении флота воздушным судном в оригинальной раскраске было принято с целью поддержать природоохранные инициативы, проводимые в рамках Года экологии в России.

Отметим, авиакомпания «Россия» входит в группу «Аэрофлот». Совокупная маршрутная сеть авиакомпании насчитывает более 130 направлений. На внутренних и международных линиях эксплуатируются самолеты Boeing 747, Boeing 777, Boeing 737NG, Airbus A320 и Airbus А319, а всем воздушным судам присваиваются имена российских городов.