Волгоград, 20 июня, 2018, 14:19 — ИА Регнум. В Волгограде «подменили» воспитанника школы-интерната, который должен был вывести на поле футболистов сборных Туниса и Англии во время матча 18 июня. Об этом 9 июня сообщил местный портал «Высота 102» со ссылкой на жителей города Камышин.

Isinbaeva-fund.com Каждый ребенок достоин пъедестала

Ранее благотворительный фонд Елены Исинбаевой проводил конкурс сочинений среди воспитанников детских домов и реабилитационных центров региона. Победители должны были получить право сопроводить футболистов на поле.

В итоге конкурс выиграли два воспитанника Ворошиловского и Камышинского социально-реабилитационных центров. Теперь же оказалось, что последний сиротой не является — на самом деле он сын экономиста детского учреждения. Об этом заявили сами жители Камышина.

В издание обратилась жительница города, где находится социально-реабилитационный центр. Она и сообщила, что вместо одного из воспитанников на поле вышел сын экономиста учреждения. Для этого, по данным женщины, 1 июня он был официально зачислен в приют в группу дневного пребывания, организованную для детей из неблагополучных и малообеспеченных семей.

Напомним, что матч Англия — Тунис прошел в Волгограде 18 июня. Сборная Британии победила со счетом 2:1.