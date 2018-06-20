Петропавловск, Казахстан, 20 июня, 2018, 14:19 — ИА Регнум. Молочные заводы Северо-Казахстанской области не принимают молоко фермеров, несмотря на низкую загруженность производства, сообщает 20 июня агентство «КазТАГ» со ссылкой на фермера из Мамлютского района Исляма У.

Берта Моризо. Крынка молока. 1890

По его словам, товарищество с ограниченной ответственностью «Молочный союз» три дня в неделю не принимает молоко у жителей села. Кроме этого, завод снизил стоимость закупки молока с 95 до 80 тенге (с 17,8 рубля до 15 рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2018 года объем инвестиций в сельское, лесное и рыбное хозяйство Казахстана составил 44,06 млрд тенге (8,35 млрд рублей), что на 31,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года.