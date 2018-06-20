Москва, 20 июня, 2018, 14:13 — ИА Регнум. Решение США по формированию военно-космических сил подтверждает то, что Вашингтон вынашивает планы вывода оружия в космическое пространство. Такое заявление сегодня, 20 июня, на брифинге сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Она отметила, что делается это с прицелом на возможное ведение в космосе боевых действий. При этом подобные шаги главы Белого дома не остаются без внимания со стороны Москвы, подчеркнула дипломат. Захарова добавила, что Россия самым внимательным образом отслеживает такие устремления Вашингтона и тщательно анализирует возможные последствия.

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Foreign Policy: У космических амбиций Трампа есть множество противников

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону приступить к формированию военно-космических войск в качестве шестого вида вооруженных сил Соединенных Штатов, добиться доминирования в этой сфере и превзойти космические возможности России и Китая. По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, на сегодняшний день проработка создания ВКС США находится на начальном этапе, взаимодействовать в этом вопросе администрация президента США намерена как с Пентагоном, так и с другими соответствующими государственными структурами.