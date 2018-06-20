Болгар, Татарстан, 20 июня, 2018, 14:12 — ИА Регнум. В Татарии в 2018 году на ремонтно-реставрационные работы объектов культурного наследия, расположенных на острове-граде Свияжск и в древнем городе Болгар, потратят свыше 362,5 млн рублей. Министерство культуры РТ объявило аукцион на продолжение работ, которые проходят в рамках комплексного проекта «Культурное наследие остров-град Свияжск и древний Болгар», стартовавшего в 2010 году и опекаемого лично первым главой республики, госсоветником РТ Минтимером Шаймиевым. Подрядчика на госконтракт определят 9 июля 2018 года, средства на его оплату выделят из федерального и республиканского бюджетов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Zufar1970 Свияжский историко-архитектурный комплекс. Верхнеуслонский район

Начальная цена первого лота составляет 362 554 072,55 рубля. В числе объектов, на которых пройдут работы — Троицкая церковь, Братский корпус, Сергиевская церковь, Ольгинский приют и многие другие. В частности, в 10 млн рублей оценили консервацию ряда объектов из лыка, ткани и бересты. Работы в целом должны быть завершены до 31 декабря 2018 года. Подробное техническое задание в документации не размещено, с ним потенциальным участникам предлагается ознакомиться, посетив заказчика.

Напомним, по решению комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО архитектурный ансамбль Свияжского Успенского монастыря включён с 9 июля 2017 года в Список всемирного наследия. А Древний город Болгар вошёл в этот список еще в июне 2014 года. Свияжск, расположенный в акватории Куйбышевского водохранилища в Зеленодольском районе и занимающий площадь почти в 63 га, относится к памятнику XVI — нач. XX века. На его территории насчитывается почти 40 памятников культуры и истории, как республиканского, так и федерального значения. Древний город Болгар находится у cлияния рек Kaмы и Boлги, а в X—XI вв был cтoлицeй Boлжcкoй Бoлгapии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году начальная цена аналогичного тендера составила 349 410 382,6 рубля. В перечень работ входила консервация почти 1,4 тыс. предметов быта XVI—XVIII веков, восстановление элементов объектов недвижимости, а также восстановление целостности археологических объектов в первоначальном виде. Итоги аукциона были подведены в конце июля 2017 года. Победителем стал Республиканский Фонд возрождения памятников истории и культуры РТ, снизивший начальную цену до 345 916 278,78 рубля. Фонд создан по указу Минтимера Шаймиева в 2010 году, когда он занимал пост главы республики. Заявку на участие в тендере 2017 года с предложением услуг на сумму 347 663 330,69 рубля также подавало и АО «ТСНРУ», зарегистрированное в 2011 году, и учредителем которого числится АО «Татарское специальное научно-реставрационное управление», созданное с другим названием ещё в 1950 году по приказу Совета министров ТАССР при управлении по делам архитектуры. Учредителем последнего АО числится министерство земельных и имущественных отношений РТ.

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Помимо этого, министерство культуры РТ 18 июня 2018 года подвело итоги аукциона на продолжение работ по приспособлению объектов культурного наследия для современного использования. Начальная цена этого лота составляла 227 384 545,33 рубля, услуги полностью будут оплачены из бюджета республики. Победителем признали всё тот же фонд, запросивший за свою работу 225 110 699,87 рубля. Его конкурентом стало ООО «Центр музейного проектирование», готовое работать за 226 247 622,6 рубля и созданное в 2014 году Юрием Григорьевым. Он же является единственным участником созданного в марте 2017 года ООО «ЦМП», чей основной вид деятельности совпадает с участником тендера.