Ростов-на-Дону, 20 июня, 2018, 14:11 — ИА Регнум. В день матча между Россией и Египтом (3:1) отметил день рождения защитник футбольного клуба «Ростов» и сборной Исландии Рагнар Сигурдссон. С праздником футболиста поздравила многотысячная армия болельщиков, которая пришла на Театральную площадь. Гости фан-зоны FIFA дружно проскандировали боевой клич викингов — «Ху», тем самым передав наилучшие пожелания исландскому защитнику.

Fc-rostov.ru Рагнар Сигурдссон

Видео разместили в социальных сетях интернет-пользователи.

https://www.facebook.com/rostovnadonu161/videos/2120077168317439/

ИА REGNUM отмечает, что команда Исландии на Евро-2016 впервые вышла в плей-офф и в 1/8 финала обыграла английскую сборную со счетом 2:1. Рагнар Сигурдссон был признан лучшим игроком этого матча.

Защитник «Ростова» и сборной Исландии участвует в ЧМ-2018. Ранее футболист защищал цвета футбольных клубов «Краснодар», «Фулхем», «Рубин». 18 января 2018 года стало известно о том, что «Ростов» заключил трансферное соглашение с английским «Фулхэмом» о переходе Сигурдссона в состав жёлто-синих.