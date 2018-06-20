Севастополь, 20 июня, 2018, 14:10 — ИА Регнум. В случае попытки потенциального противника посягнуть на Крым, группировка российских войск, развёрнутая на полуострове, не оставит ему ни единого шанса. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе выездного заседания коллегии Минобороны РФ в Севастополе.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост из космоса

Глава военного ведомства России подчеркнул, что в Крыму была создана и постоянно усовершенствуется «уникальная межвидовая группировка» войск.

«Её современные высокотехнологичные системы вооружения не оставляют ни единого шанса потенциальному противнику, который осмелится посягнуть на исконно русскую территорию», — добавил Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня в рамках военных учений штурмовики Су-25СМ Южного военного округа (ЮВО) Минобороны РФ успешно поразили объекты условного противника в Крыму и Краснодарском крае, в то время как подразделения специального назначения отразили нападение на аэродром диверсионной группы «противника», а расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» прикрыли полосу от авиаудара.

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