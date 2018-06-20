Севастополь, 20 июня, 2018, 14:07 — ИА Регнум. На фоне истерик о «русской угрозе», которые то и дело случаются в Польше или в странах Прибалтики, НАТО нарастило мощность своих группировок у границ России в семь раз, заявил 20 июня министр обороны России Сергей Шойгу.

Daniel Cole Солдаты НАТО

Выступая на совещании коллегии Минобороны РФ, которое проходит в Крыму, Шойгу пояснил, что численность контингентов североатлантического альянса в Прибалтике, Польше, Румынии и Болгарии увеличилась с 2015 года с 2 до 15 тысяч человек.

«В период учений НАТО группировка наращивается до 40−60 тысяч военнослужащих», — констатировал министр.

Шойгу напомнил, что с 2020 года западный военный блок намерен поддерживать в готовности 30 сухопутных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей.

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