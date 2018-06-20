Брюссель, 20 июня, 2018, 14:07 — ИА Регнум. ЕС введет пошлины на продукцию США в размере 25% с 22 июня, заявили 20 июня в Европейской комиссии, сообщает британское агентство Reuters.

Jonathan Brodsky Протекционистский барьер

Ранее в комиссии подготовили закон, в рамках которого в отношении такой продукции США, как спиртное и мотоциклы, вводятся ввозные пошлины на общую сумму в $3,2 млрд.

Напомним, в конце мая администрация США ввела пошлины на ввоз алюминия и стали в размере 10% и 25% так же и для стран ЕС, Мексики и Канады.