Москва, 20 июня, 2018, 14:14 — ИА Регнум. Дедолларизация российской экономики происходит из-за того, что в страну уменьшается приток иностранной валюты, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 20 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова председателя Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, которая заявила, что «меры Центрального банка РФ по дестимулированию использования доллара внутри страны уже привели к значительным результатам».

Цитата из х/ф «Тот самый Мюнхгаузен». Реж. Марк Захаров. 1980. СССР Пустое хвастовство

«Дедолларизация экономики РФ идёт последние три года, — сказал Делягин. — Она, конечно, связана в том числе с усилиями Банка России, потому что, если он стимулирует работать в рублях, то и остальные банки стараются работать в рублях. Но она связана и с относительной стабильностью рубля. Когда госпожа Юдаева всем в 2014 году рассказывала, что те, кто купил доллар по 32 рубля, будут горько раскаиваться, над ней смеялась вся страна. И все понимали, что при таком уровне вменяемости рубль завалится. Рубль завалился, но потом несколько стабилизировался».

В этом, по словам Делягина, сыграло свою роль и удорожание нефти и отсутствие потрясений.

«Когда рубль стабилен, люди предпочитают работать в рублях, потому что это элементарно проще, — сказал Делягин. — При этом нужно учесть, что дедолларизация экономики происходит стихийно, когда падает приток валюты в страну. Нефть подешевела в 2014 году, и в тот момент статистика показала дедолларизацию экономики. Кроме того, люди, которые думают больше чем на полгода вперёд, всё равно хранят сбережения или в валюте, или в золоте, потому что при людях вроде Набиуллиной потрясения обеспечены. Курс валюты — это производная даже не от эффективности экономики, а от вменяемости власти и регулятора. Когда мы испытываем большие сомнения в простой человеческой вменяемости регулятора, дедолларизация может идти, но не может приобрести значимые масштабы».

Напомним, что 19 июня на пленарном заседании Госдумы РФ глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что меры Центрального банка РФ по дестимулированию использования доллара внутри страны уже привели к значительным результатам.

«Мы, с одной стороны, дестимулируем внутри страны использование доллара, в том числе у нас регулирование более жёсткое к банкам, которые выдают валютные кредиты или привлекают валютные пассивы, чтобы они переходили к работе с рублями. И сейчас такая тенденция есть, если вы посмотрите на статистику», — сказала Набиуллина.