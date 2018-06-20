Ташкент, 20 июня, 2018, 14:05 — ИА Регнум. В рамках концепции «Безопасная столица» правоохранительные органы Ташкента с 1 июля перейдут на трехсменный режим патрулирования, сообщает 20 июня издание «Подробно.uz» со ссылкой на постановление президента Узбекистана.

Людской Милиция Таджикистана

Согласно документу с 16:00 до 08:00 для патрулирования города будут привлекаться силы общественного порядка, строевые подразделения органов внутренних дел, представители общественности, а также сотрудники Национальной гвардии.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, согласно которому в Ташкенте будут созданы общественные группы патрулирования «Фидокор ёшлар» (дружинники).