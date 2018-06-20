Орск, Оренбургская область, 20 июня, 2018, 14:17 — ИА Регнум. В Оренбургской области орский филиал международного аэропорта Оренбург» может оказаться под угрозой закрытия. Компания «Нордавиа» с 13 июня отменила рейсы «Москва — Орск — Москва». Уже неделю орчане вынуждены летать в столицу через Оренбург. По данным портала ural56.ru, сегодня, 20 июня, глава Орска Андрей Одинцов заявил, что авиакомпании отказываются работать в Орске из-за низкого пассажиропотока. региональная власть пытается привлечь на местный рынок такую крупную организацию, как «Аэрофлот», но вопрос может быть решён только после чемпионата мира по футболу, то есть после 15 июля.

Аэропорт-орск.рф Аэропорт Орск

Одинцов отметил нерентабельность рейсов из Орска в Москву. Из-за дорогих авиабилетов раньше орчане выбирали Оренбург для перелёта в столицу. В итоге борт в Орске заполнялся 75−76 пассажирами. После авиакатастрофы ситуация стала и того хуже. Горожане решили, что летать из местного аэропорта опасно, хотя это нелогично, поскольку аэропорт Орск не имел никакого отношения к трагедии.

Напомним, вечером 11 февраля 2018 года в Подмосковье разбился самолёт «Саратовских авиалиний», летевший из Москвы в Орск. Погибли все, кто находился на борту — 71 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на местном авиарынке пассажирских перевозок на смену «Саратовским авиалиниям» 12 февраля 2018 года пришла компания «Ижавиа». Но она проработала недолго. Вскоре рейсы из Орска в столицу начала выполнять компания «Нордавиа». Но она, проработав три месяца, заявила о том, что прекращает полеты из Орска в Москву. Последний рейс выполнен 12 июня.

По словам Одинцова, будущее орского аэропорта поставлено под вопрос. На предприятии трудится 200 человек. Являясь оренбургским филиалом, аэропорт должен быть самоокупаемым.

Получить информацию о перспективах орского аэропрта ни в горсовете Орска, где 20 июня выступал Андрей Одинцов, ни в местной администрации не удалось. Безуспешными оказались и попытки связаться с пресс-службой аэропорта Оренбург.

Добавим, что на сегодняшний день международный аэропорт Орск выполняет рейсы в Оренбург и Светлый. Перелёты осуществляются на Ан-2 авиакомпанией «Оренбуржье».