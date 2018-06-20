Тамбов, 20 июня, 2018, 14:00 — ИА Регнум. В Совете Федерации РФ рассмотрен вопрос о государственной поддержке социально-экономического развития Тамбовской области. В заседании комитета по федеральному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера участвовали первый заместитель главы администрации области Александр Ганов и вице-губернатор Наталья Астафьева, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Герб Тамбовской области

Напомним, в 2016 году в рамках проведения Дней Тамбовской области в Совете Федерации было принято постановление верхней палаты парламента, что к настоящему времени «позволило достичь определенных результатов». Задачи, поставленные перед органами исполнительной власти области, выполнены. Главный итог основной деятельности — экономика региона продолжает демонстрировать положительную динамику, выше среднероссийских темпов, за последний год она составила 4,3%. Объём инвестиций в основной капитал из всех источников в Тамбовской области в прошлом году вырос на 3,2% и достиг почти 112 млрд рублей. Если не учитывать столичный регион, то в Центральном федеральном округе это пятый результат. Регион занимает высокие позиции в оценках состояния инвестиционного климата ключевых федеральных рейтингов. В настоящее время инвестиции составляют в валовом региональном продукте около 29%, что значительно выше среднероссийских значений (17,3% в ВВП) и национальных целевых установок (25%).

Точками дальнейшего роста экономики становятся три индустриальных парка — в Уварово, Котовске, Никифоровском районе. При поддержке Совфеда и по решению правительства создана территория опережающего социально-экономического развития «Котовск». Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала создание инновационного научно-технологического центра «Мичуринская долина», который станет территорией для масштабной научно-технологической деятельности в сфере цифровизации АПК, микробиологии, биогенетики, селекции. Эти проекты являются стратегически важными для Тамбовщины.

Минсельхоз в соответствии с постановлением Совета Федерации поддержал проекты Тамбовской области по двум объектам агропромышленного комплекса, которые были просубсидированы на 27 млн рублей, что позволило увеличить современную базу хранения для внесезонного обеспечения овощами за счет собственного производства в регионе. На Тамбовщине есть ещё ряд проектов в сфере импортозамещения по увеличению производства овощей, плодово-ягодной продукции, молока, а также по глубокой переработке сельхозсырья, которые могут быть успешно реализованы при условии возмещения части прямых понесенных затрат.

Региональные власти отмечают, что именно прямое возмещение капитальных расходов позволит сократить срок окупаемости проектов, ускорить переход к производственной стадии и получению готового конкурентоспособного на рынке продукта, стимулировать реинвестиции. Поэтому со стороны администрации области поступило предложение продолжить федеральную поддержку.

Александр Ганов также затронул вопрос поддержки строительства инженерной инфраструктуры к микрорайонам комплексной жилой застройки:

«С учётом приоритизации бюджетных расходов мы хотели бы ещё раз обратиться к Минстрою предусмотреть дополнительные механизмы государственной поддержки обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков в рамках национального проекта «Ипотека и арендное жилье».

Также были озвучены предложения по поддержке некоторых проектов дорожного строительства и по развитию трех кластеров: «Рахманиновский», «Мичуринский» и «Тамбовский».

В областном управлении пресс-службы и информации отмечают, что на комитете по федеральному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера поддержаны «все предложения». Работа по исполнению постановления Совета Федерации о господдержке социально-экономического развития Тамбовской области будет продолжена.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты нижней палаты парламента собрались сегодня, 20 июня, в Тамбовской области, чтобы обсудить вопросы профилактики социального сиротства.

Читайте также: Депутаты Госдумы обсуждают в Тамбове профилактику социального сиротства