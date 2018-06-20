Екатеринбург, 20 июня, 2018, 13:57 — ИА Регнум. Футболисты сборной Франции прибыли в Екатеринбург, где у них состоится матч с перуанской командой. Об этом сообщили в международном аэропорту Кольцово.

Soccer.ru Французская национальная сборная по футболу

Напомним, выступающая на ЧМ-2018 в группе С французская сборная ранее победила со счётом 2:1 своих визави из Австралии, в то время как перуанцы с минимальным счётом уступили сборной Дании.

Добавим, национальная сборная Перу прилетела в Екатеринбург накануне, 19 июня. Матч Франция — Перу состоится 21 июня на стадионе «Екатеринбург Арена».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня матчи футбольного первенства мира пройдут в Москве, Ростове-на-Дону и Казани. В столице России сборная Португалии сыграет с Марокко, в Ростове-на-Дону Уругвай встретится с Саудовской Аравией, а иранские футболисты померяются силами с испанцами в Казани.

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