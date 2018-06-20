Ростов-на-Дону, 20 июня, 2018, 13:54 — ИА Регнум. Болельщики в Ростове-на-Дону поздравили защитника сборной Исландии Рагнара Сигурдссона с днём рождения. Об этом сообщает RT.

Светлана Бекетова Рагнар Сигурдссон

Игрока, который с января 2018 года выступает за футбольный клуб «Ростов», поздравили более десяти тысяч человек. Они исполнили хаку — боевой клич исландцев, ставший известным во время чемпионата Европы 2016 года.

Сигурдссону исполнилось 32 года. В настоящее время он находится в расположении сборной Исландии, которая выступает на чемпионате мира по футболу в России.

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Как сообщало ИА REGNUM, сборная Исландии в первом туре группового этапа сыграла вничью с командой Аргентины. На гол Серхио Агуэро исландцы ответили мячом Альфреда Финнбогасона. Исландии предстоит сыграть ещё два матча — с Хорватией и Нигерией.

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