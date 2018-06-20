Москва, 20 июня, 2018, 13:54 — ИА Регнум. Средства, которые федеральный бюджет получит от повышения ставки налога на добавленную стоимость до 20%, должна быть направлены на развитие образования, здравоохранения и инфраструктуры. Об этом журналистам заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июня.

Цитата из м/ф «Золотая антилопа». реж Лев Атаманов. 1954. СССР Больше золота

«Если правительство решилось на повышение НДС, то использование этого ресурса должно происходить в виде направления (средств) на так называемые самые производительные расходы федерального бюджета», — отметил Кудрин.

По его словам, правительство РФ сегодня изыскивает ресурсы для решения стратегических задач, которые установлены в указе президента. При этом, напомнил он, основные цели этого указа — повысить экономический рост страны и реальный доход населения.

«Образование, здравоохранения и инфраструктура — это главные три направления. За счет увеличения расходов федерального бюджета (на эти направления), их эффект по замыслу должен превзойти то уменьшение доходов, которые получит компания в результате повышения налогов. То есть положительный эффект должен превзойти негативный, связанный с повышением налогов», — подчеркнул Кудрин.

Правительственный законопроект о повышении ставки НДС с 18% д 20% с 2019 года сейчас находится на рассмотрении депутатов Госдумы. Депутаты рассчитывают принять его во всех трех чтениях до конца весенней сессии, то есть до 26 июля.