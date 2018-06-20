Брюссель, 20 июня, 2018, 13:55 — ИА Регнум. Альянсу НАТО не страшны внутренние политические противоречия, существующие сегодня между его членами, заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг в интервью газете El Mundo.

Колосс на глиняных ногах

«В прошлом случались различные видения, но нам снова и снова удавалось договориться. Всегда есть проблемы, когда есть 29 государств со столь разными противоречивыми интересами и политическими взглядами, но история показывает, что она работает (…). Исторический урок заключается в том, что альянс выполняет свою центральную задачу: оборону. Сегодня мы видим несомненные разногласия в вопросах торговли, изменения климата, иранского соглашения… Но в то же время атлантическое сильнее, чем два года назад», — сказал генсек.

Столтенберг подчеркнул, что его организация всегда готова защитить любого члена атлантического альянса от какой бы то ни было угрозы.