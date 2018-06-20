Душанбе, 20 июня, 2018, 13:50 — ИА Регнум. Обеспечение населения Таджикистана качественной и безопасной питьевой водой — приоритет государства. Об этом заявил таджикский президент Эмомали Рахмон, выступая на Международной конференции высокого уровня по Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития, 2018−2028 годы», которая открылась в Душанбе сегодня, 20 июня.

Hausibek Усойский завал между озёрами Шадау (слева) и Сарезским (справа)

По словам главы государства, в Таджикистане разрабатывается Программа по обеспечению населения чистой питьевой водой на период до 2030 года, в рамках которой планируется обеспечить население чистой питьевой водой и санитарией. Кроме того, подчеркнул Рахмон, государственная политика Таджикистана в области водных ресурсов рассчитана и на решение социально-экономических проблем в регионе.

«Мы готовы использовать наши огромные ресурсы питьевой воды в общих интересах.

Так, рациональное использование уникальных запасов только высокогорного озера Сарез, которое содержит семнадцать кубических километров воды, даёт возможность долгосрочного и устойчивого обеспечения качественной питьевой водой населения нашего региона», — завершил свое выступление президент Таджикистана.

Отметим, что по данным генерального директора ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» Алимурода Исломзоды доступ к пресной воде в Таджикистане имеют 62,6% населения. В 2011 году пресной водой были обеспечены менее половины жителей страны — 46,8%.