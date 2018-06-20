Москва, 20 июня, 2018, 13:50 — ИА Регнум. Минимальные розничные цены (МРЦ) на водку, коньяк и шампанское в 2018 году могут быть пересмотрены, а на вино и винные напитки — установлены впервые. Об этом со ссылкой на документы Росалкогольрегулирования (РАР) 20 июня пишут «Известия».

intermac Алкоголь — под контроль!

РАР в настоящее время собирает данные от производителей алкогольных напитков и выполняет предварительный расчет минимальных цен для всех видов спиртного посредством единой формулы. Когда именно изменятся цены на алкоголь — неизвестно.

В 2017 году Министерство финансов установило МРЦ на водку 205 рублей за 0,5 л, на коньяк — 371 рубль за 0,5 л. Для шампанского с 2016 года значение составляет 164 рубля за 0,75 л.

Установление МРЦ на вино и винные напитки не продвинулось дальше обсуждения. Так, в апреле глава РАР Игорь Чуян не исключал введения МРЦ на вина каждой категории: столовые, фруктовые, ликерные. При этом он отмечал, что в планах нет поднятия минимальных розничных цен на коньяк и водку в 2018 году.

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Прежде МРЦ складывались с учетом себестоимости производства и наценок для опта и розницы. Новый способ расчета будет един для всех напитков, методику определят после сбора всех данных от производителей.

Ранее в правительстве поясняли, что прежний порядок определения минимумов недостаточно объективен. Его могут принять за опрос участников рынка.

В мае РАР обратилось к производителям спиртного за данными о затратах на изготовление 1 л продукции. Речь идет о 20 параметрах, в числе которых затраты на закупку и доставку сырья, амортизацию оборудования и оплату труда работников, упаковку, маркировку, акцизы и прочее.

Минфин и правительство, отмечает издание, ранее разошлись во мнениях о размере МРЦ на водку: 205 или 219 рублей за 0,5 л.

Как сообщало ИА REGNUM, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) опасается негативных последствий и при снижении, и при повышении МРЦ на спиртное. Так, повышение цен на фоне снижения общей покупательной способности приведет к расширению рынка фальсификата. Поступление акцизов в бюджет сократится.

Понижение цен приведет к росту спроса на алкоголь и увеличению объема продаж. Это, в свою очередь, чревато ростом алкоголизации и увеличением числа преступлений.

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