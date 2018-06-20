Красногорск, 20 июня, 2018, 13:50 — ИА Регнум. Использование видеосвязи на судебных заседаниях позволит сократить финансовые и временные затраты. Об этом 20 июня заявил председатель комитета Мособлдумы по вопросам государственной и региональной безопасности Александр Баранов («Единая Россия»), сообщает корреспондент ИА REGNUM. Он отметил, что речь идёт о заседаниях, где рассматривают административные правонарушения.

(сс) succo Суд

«Предлагается использовать видеоконференц-связь между судами, учреждениями, предназначенными для содержания лиц под стражей, либо учреждениями, исполняющими наказание в виде лишения свободы», — отметил Баранов.

Так, 20 июня депутаты Мособлдумы рассмотрели проект федерального закона о внесении изменений в КоАП России. Согласно нововведению, в Московской области могут установить возможность участия в судебном заседании с помощью видеоконференц-связи.

По словам Баранова, это даст возможность сократить финансовые затраты на проведение судебных заседаний, кроме того, позволит уменьшить сроки рассмотрения административных дел. Данное нововведение касается тех лиц, которые по объективным причинам не могут присутствовать на заседаниях.

«Мы с членами Комитета поддержали федеральных коллег и вынесем проект закона на ближайшее заседание Мособлдумы», — подчеркнул парламентарий.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Госдума РФ в первом чтении приняла пакет законопроектов, направленных на совершенствование и развитие судебной системы в России. Согласно новым правилам, расширяется перечень дисциплинарных взысканий с судей, а также вводится обязательная норма в виде аудиопротоколирования заседаний судов первой и апелляционной инстанций.