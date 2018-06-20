Белоруссия, 13 августа, 2009, 19:26 — ИА Регнум. О том, что происходит в Белоруссии, российская власть узнаёт из "гадких газет". Такое заявление сделал 13 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российской телепрограмме "Формула власти".

По словам Лукашенко, официальная Москва "абсолютно не знает, что происходит в Белоруссии". "Вот они прочитают в гадких газетах, где заказных статей хватает, где многие ненавидят Белоруссию, и говорят, что Белоруссия пошла на Запад", - цитирует слова Лукашенко БелТА. "Так вы же разберитесь по официальным каналам, вы у меня спросите, куда мы пошли: на Запад, на Восток... Они не знают, что происходит здесь", - сказал президент.

Лукашенко также заявил, что Белоруссия остаётся "надёжным союзником России". "Помните, что единственный надежный союзник у вас остался - это Белоруссия, стратегический союзник на стратегическом направлении. Так было всегда", - утверждает Лукашенко. "Почему руководство России так страшно воспринимает, что мы начали разговор с Европой? Мы 45% торгуем с Европой - миллиарды долларов. Я должен это политически обеспечивать? Мы же отмахнуться от этого не можем, поэтому я обеспечиваю во внешней политике, дипломатически, свои экономические интересы", - подвёл итог Александр Лукашенко.