Киев, 20 июня, 2018, 14:01 — ИА Регнум. МВФ обозначил главные условия для выделения следующего транша кредитной помощи Украине, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 20 июня.

МВФ

Судя по заявлениям директора-распорядителя фонда Кристин Лагард, сделанным по итогам проведенного накануне разговора с президентом Украины Петром Порошенко, речь идет как минимум о 4 требованиях.

В частности, Лагард позитивно оценила принятие парламентом Украины закона о Высшем антикоррупционном суде Украины, «который является очень важным шагом в борьбе с коррупцией». Вместе с тем, МВФ настаивает на безотлагательном принятии парламентом дополнительного закона, который позволит непосредственно сформировать суд до конца года. Кроме того, по словам Лагард, не менее важным является восстановление поддержанных в первом чтении норм относительно рассмотрения Высшим антикоррупционным судом всех дел в своей юрисдикции, включая все новые апелляции на соответствующие решения судов первой инстанции.

Кроме того, как обозначила директор-распорядитель, МВФ продолжает настаивать на повышении цен на газ для населения Украины и на соблюдении предельного дефицита госбюджета.

«Кристин Лагард и МВФ остались на старых позициях, но вежливо поговорили с Порошенко. В переводе с дипломатического, транш маловероятен», — прокомментировал итоги переговоров украинский экономист Андрей Блинов.

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш в своем комментарии уточняет, что МВФ просит изменить закон об антикоррупционном суде и вернуть в закон «неожиданно рассосавшуюся» норму о возможности рассмотрения этим судом всех дел.

«Всех уголовных дел НАБУ, в том числе и находящихся сейчас в обычных «коррупционных» судах. Так настойчиво блок панамских патриотов в тюрьму ещё никто не приглашал. Передайте кто-нибудь МВФ, что нужно также слегка изменить сроки и выписать некоторые процедуры. Которых нет. От слова «совсем». А то пока суд заработает, что будет крайне не скоро, фигуранты успеют правнуков понянчить, а их дела закроют по срокам», — прогнозирует Лукаш.

ИА REGNUM напоминает, что недавно уволенный с поста министра финансов Украины Александр Данилюк в последние дни пребывания в должности заявил, что прекращение сотрудничества Украины с МВФ автоматически означает урезание расходов госбюджета как минимум на $4 млрд.

«Мы должны это сделать (договориться с МВФ) в июне, потому что без этого мы не сможем привлечь на внешних рынках необходимый финансовый ресурс для финансирования бюджета. Мы планировали еще в первом квартале привлечь более двух млрд долларов. Прожили пять месяцев без этого финансирования, но дальше будет сложнее», — заявил тогда Данилюк в другом своем интервью.