Москва, 20 июня, 2018, 13:46 — ИА Регнум. США пытаются извратить деятельность России на афганском направлении ради отвлечения внимания от своих многочисленных ошибок в этом регионе. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, комментируя заявление генерала США Остина Миллера о поддержке Москвой «Талибан» (запрещённая в РФ организация).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Афганистан

«Тема не новая. Мы за последний год фиксировали бесконечные вбросы американских представителей на эту тему практически с одинаковыми формулировками и без фактуры — но это уже классика. Складывается впечатление, что попытки США извратить деятельность России на афганском направлении предпринимаются ради отвлечения внимания от своих многочисленных ошибок, которые были допущены в ходе более чем 16-летнего пребывания в Афганистане», — заявила Захарова.

Она напомнила, что российская сторона неоднократно подчёркивала на различных уровнях, что одним из источников поддержки талибов является военная помощь США Кабулу, которая осуществляется без надлежащего учёта и часто просто разворовывается на местах.

«При этом мы приводили данные именно американских источников, независимых экспертов и журналистов», — добавила дипломат.

На эти вопросы МИД РФ так и не получил никакой реакции — точно так же, как не получены ответы о переброски ИГИЛ (запрещённая в России организация) неопознанными вертолётами в воздушное пространство Афганистана, которое полностью контролируется США и НАТО, отметила официальный представитель МИД РФ.

Ранее генерал американских Сухопутных войск Остин Миллер, выдвинутый президентом Дональдом Трампом на пост нового командующего Вооруженными силами США и операцией НАТО в Афганистане, заявил о том, что Россия, Иран и Пакистан оказывают поддержку радикальному движению «Талибан» (запрещённая в РФ организация) в Афганистане.

По его словам, «пока Пакистан, Россия и Иран продолжают поддерживать повстанческое движение «Талибан» (запрещённая в РФ организация)», добиться общенационального применения в Афганистане будет невозможно.