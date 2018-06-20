Калуга, 20 июня, 2018, 13:42 — ИА Регнум. В Калужской области продолжается сброс неочищенных сточных вод в реки Вертинка, Грязна и Шаня. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник Калужского межрайонного природоохранного прокурора Екатерина Пилькова, виновники загрязнения — Березичский стекольный завод, Троицкая бумажная фабрика и Думиничский мясокомбинат.

Цитата из м/ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1971. СССР Загрязнение реки

Лабораторный анализ вод Вертинки, Грязны и Шани показал превышение предельно допустимых для водоёмов рыбохозяйстивенного назначения концентраций азота, органических соединений, нитритов, сульфатов, нефтепродуктов, железа и других веществ. Калужской межрайонной природоохранной прокуратурой в отношении виновных должностных лиц предприятий возбуждены дела об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых наложены штрафы.

«Руководителям предприятий внесены представления об устранении допущенных нарушений, а пятеро сотрудников оштрафованных предприятий также наказаны в дисциплинарном порядке», — заявила Екатерина Пилькова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, калужским рекам Оке, Протве, Угодке, Страдаловке, Угре, Шане и Теперпцу грозит экологическая катастрофа из-за сброса неочищенных сточных вод. Так, содержание загрязняющих веществ и микроорганизмов в сточных водах губит биологические ресурсы водоёмов.