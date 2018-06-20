Москва, 20 июня, 2018, 13:40 — ИА Регнум. Приезд бывшего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера в Москву не является официальным. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Marcello Casal Jr Йозеф Блаттер

По словам официального представителя Кремля, Йозеф Блаттер присутствует на матчах чемпионата мира по футболу в качестве частного лица. Комментируя возможность встречи бывшего футбольного функционера с президентом РФ Владимиром Путиным, Песков заявил, что приезд Блаттера «не официальное мероприятие».

Напомним, в 2015 году экс-президент ФИФА был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет в связи с коррупционным скандалом в организации.

Как сообщало ИА REGNUM, Блаттер получил приглашение на ЧМ-2018 от Владимира Путина. 19 июня выяснилось, что бывший футбольный функционер пробудет в России несколько дней.

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