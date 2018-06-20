Киров, 20 июня, 2018, 13:40 — ИА Регнум. Прохождение грозового фронта, который в настоящее время двигается на север региона, спровоцировало перебои с энергоснабжением в 142 населенных пунктах Кировской области, в которых проживают около 6 тыс. человек. Об этом сообщает ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ.

Николай Крымов. Гроза. 1908

К аварийно-восстановительным работам привлечены 66 человек и 26 единиц специальной техники.

По данным «Кировэнерго», наиболее значительно пострадали Яранский, Советский, Шабалинский, Котельничский, Арбажский районы. В ликвидации последствий аварий участвуют 52 бригады — 128 человек и 52 единиц техники.

В то же время в Кировском управлении МЧС ИА REGNUM сообщили, что в случае необходимости будут задействованы 107 резервных источника электроснабжения.

Ситуация находится на особом контроле Минэнерго России и Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба), сообщили в правительстве Кировской области.