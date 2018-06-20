Москва, 20 июня, 2018, 13:40 — ИА Регнум. Повышение ставки налога на добавленную стоимость повысит инфляцию, однако показателю все равно удастся остаться на целевом уровне в 4%. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом журналистам заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Цитата из х/ф «Карнавальная ночь». Реж. Эльдар Рязанов. 1956. СССР Демагог

«НДС повлияет на инфляцию, но сейчас все мы оцениваем это влияние. Думаю, примерно 0,4% в годовом значении. Но это означает, что инфляция все равно останется около 4% в 2019 году», — заявил Кудрин.

Правительство ранее внесло в Госдуму законопроект о налоговой реформе, который предполагает повышение ставки НДС с 18% до 20% с 2019 года. Госдума планирует рассмотреть законопроект в первом чтении на пленарном заседании 3 июля.