Москва, 20 июня, 2018, 13:35 — ИА Регнум. По Крымскому мосту с момента открытия автомобильной части моста (16 мая) по нему в обе стороны проехали более 508 тысяч легковых автомобилей и более 4900 автобусов с пассажирами, сообщали в Росавтодоре.

ИА REGNUM Керченский мост

13 июня Крымский мост установил новый рекорд интенсивности движения, за сутки 10 июня по нему проехали в обе стороны более 25 тыс. автомобилей. Всего же за три выходных дня — с 10 по 12 июня — по мосту через Керченский пролив проехали почти 72 тыс. машин, в том числе 600 рейсовых и заказных автобусов.

Путин: Проезд через Крымский мост не будет платнымБолее чем за месяц интенсивность движения в сторону Крыма превысила 274 тыс. автомобилей, в сторону Тамани — более 233 тыс. 12 июня в направлении Тамани проехали более 12,7 тыс. легковых машин в Керчь — около 10 тыс. Заказные и рейсовые автобусы курсируют более равномерно. В первой половине июня Крымский мост пересекли примерно по 140 автобусов ежесуточно.

Стоит отметить, что проезд по Крымскому мосту бесплатный.

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Как сообщало ИА REGNUM, открытие автомобильной части Крымского моста состоялось 15 мая. 2018 года. Открыл мост президента России Владимир Путин, проехавшись по нему на «Камазе», Протяженность сооружения составляет 19 км, Крымский мост является одним из крупнейших в Европе.

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