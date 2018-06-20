Самара, 20 июня, 2018, 13:34 — ИА Регнум. На фоне колоссальных финансовых вливаний в деятельность антиправительственных сил в Сирии не исключены новые провокации с химическим оружием, заявила 20 июня журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оскар (фейк, химическое, атака, белые каски, Сирия, Асад)

«Просто оплаченная заказная деятельность. Конечно, нам поступают сигналы о том, что такие провокации готовятся», — пояснила она.

Захарова напомнила о том, что 26 апреля в Гааге проходил брифинг, на котором наглядно удалось показать что якобы имевшая с сирийском городе Дума химическая атака оказалась инсценировкой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США намерены повысить финансирование организации «Белые каски» и механизма ООН в Сирии на $6,6 млн.