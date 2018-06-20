Ярославль, 20 июня, 2018, 13:31 — ИА Регнум. Организацией платного парковочного пространства в Ярославле может заняться госкорпорация «Ростех». Такой вывод можно сделать исходя из заявлений чиновников мэрии города на заседании постоянной комиссии по экономике и развитию города муниципалитета Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Парковка в центре Ярославля

Как сообщало ранее ИА REGNUM, к заседанию комиссии депутатам был представлен проект «дорожной карты» по организации платного парковочного пространства. Проект предполагает концессию. Как рассказал депутатам начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский, часть мероприятий уже реализуется. Например, определена методика расчета платы за парковки, подготовлен проект закона о введении штрафа за нарушение платного парковочного пространства в размере 1,5 тыс рублей. Но, как выяснилось, мэрия этим вопросом занимается не одна.

Правительство Ярославской области в рамках проекта «Умный город» также рассматривает вопрос устройства парковочного пространства в центральной части города Ярославля, в рамках этого проекта предусматривается устройство 2,5 тыс парковочных мест, мэрия города Ярославля также активно участвует в работе и вносит свои предложения по развитию парковочного пространства», — сказал начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

На вопросы депутата Евгении Овод о сроках реализации проекта, будущем концессионере, опросе общественного мнения на эту тему Сергей Волканевский ответить не смог. Зато рассказал, что помещения под центр обработки данных, необходимый для платного парковочного пространства, уже переданы городскими властями — причем для реализации проекта «Умный город».

В рамках проекта «Умный город» муниципалитет уже поддержал передачи имущества этого центра обработки данных, он будет также использоваться для регулирования и мониторинга парковочного пространства», — сказал Сергей Волканевский.

Реализацией проекта «Умный город» в Ярославле должна заниматься госкорпорация «Ростех». Логично предположить, что концессионером, который будет собирать деньги за парковку в центре Ярославля, станет именно «Ростех» или связанная с госкомпанией организация.

Однако концессионер может быть выбран только с помощью конкурсных процедур, при этом организатором конкурса может быть мэрия Ярославля как собственник городских дорог. Вероятно, с этим и связана уклончивая позиция властей Ярославля и области по поводу конкретных параметров проекта. ИА REGNUM запросило информацию в мэрии и правительстве Ярославской области по данному вопросу.