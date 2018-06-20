Вильнюс, 20 июня, 2018, 13:30 — ИА Регнум. Если бы на Белорусской АЭС произошла катастрофа, паника охватила бы и литовских медиков, которые могут убежать из страны вместе с остальными жителями. Подходящих убежищ практически нет, а имеющихся медицинских ресурсов хватило бы только на семь дней. Поэтому нужно приобрести йод в таблетках хотя бы за миллион евро. Об этом шла речь в Сейме, где собралась Временная группа по координированию действий, касающихся Белорусской АЭС, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 20 июня.

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Уже в конце 2019 года на Белорусской АЭС планируется установить первый ядерный реактор, поэтому в Литве возник вопрос, подготовлена ли Литва к возможному инциденту. В Сейме собрались представители разных служб, больниц, министерств, политики, которые обсуждали, должным ли образом страна подготовлена к экстремальным ситуациям в случае аварии на Белорусской АЭС. В Литве считается, что станция «небезопасная», несмотря на положительную оценку даже международных организаций, таких как МАГАТЭ.

На встрече вице-министр здравоохранения Альгирдас Шешелгис пояснял, что в случае катастрофы в стране хватило бы необходимых медицинских запасов на семь дней — таков резерв по рекомендациям ВОЗ. Но предлагается купить для жителей больше йода в таблетках, и на это нужно дополнительно выделить миллион евро.

«Правда, неясно, как таблетки были бы разделены между самоуправлениями. За час люди, проживающие в радиусе 100 км, должны выпить пару таблеток», — пояснил вице-министр.

Кроме того, министерство финансов пока не предлагает искать на это финансы, но обещает, что это будет сделано в срочном порядке. На встречи пугали, что в случае взрыва больше всего атмосфера будет загрязнена в Шальчининкайском районе. Больница этого города в первую очередь должна будет принимать пострадавших. Но директор районной больницы Збигнев Семенович жаловался, что в больнице сокращается число коек, потому что так решило министерство здравоохранения.

«Сейчас еще проходит и сокращение персонала», — жаловался он. Сейчас здесь 129 больничных коек, но они могут и не понадобиться, потому что Семенович опасается, что в случае катастрофы сбегут все медики.

«Мне выглядят смешными рассуждения о потребности в бинтах. Я сам был в Чернобыле сразу после катастрофы, и убежало 40% медиков. И тогда еще не было интернета. Их никто не остановил. Сбежали бы и сейчас. Деревни бегут, сметая всех должностных лиц, — вы не представляете, как это происходит», — сказал в Сейме глава больницы. «В лучшем случае останется треть медиков», — добавил он.

Сейчас оценивается, что литовские учреждения и службы на 75% готовы к экстремальным ситуациям в случае аварии на Белорусской АЭС, но покупается новое оборудование. Например, у границы с Белоруссией оборудовано 14 новых радиационных станций, также приобретено компьютерное оборудование. Еще более трудная ситуация обстоит с убежищами, в которых жители могли бы спрятаться в случае катастрофы. Только некоторые самоуправления сохранили такие места. Представители спецслужб в Сейме поясняли, что закон предусматривает отказ от убежищ, поэтому жители в случае несчастья будут эвакуироваться в более безопасные зоны.

Глава временной группы по координированию действий, касающихся Белорусской АЭС, член Сейма Виргилиюс Подярис считает, что самый серьезный вызов — это так называемые «фейковые новости», которые могут распространяться в Литве в случае того или иного инцидента в Островце — это может вызвать серьезную панику среди людей, рассуждает политик.