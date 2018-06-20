Санкт-Петербург, 20 июня, 2018, 13:32 — ИА Регнум. Станция петербургского метрополитена «Новокрестовская», находящаяся ближе всего к стадиону «Санкт-Петербург», после завершения матча Россия — Египет приняла 29,5 тысяч пассажиров. Об этом 20 июня сообщили в петербургской подземке.

Дарья Драй ИА REGNUM Российские фанаты в метро Петербурге

Напомним, 19 июня состоялся матч ЧМ-2018 между сборными России и Египта. Российская команда победила со счетом 3:1. На матче присутствовало около 64,5 тыс. зрителей, что стало абсолютным рекордом для стадиона.

Станции метрополитена Петербурга после этого матча были открыты на вход до двух часов ночи 20 июня.

В дни позднего окончания футбольных матчей в Петербурге также будет продлено время работы станций метрополитена:

в ночь с 26 на 27 июня, после матча Нигерия — Аргентина, — до 02:00

в ночь с 10 на 11 июля, после полуфинала ЧМ, — до 03:00