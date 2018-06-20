Симферополь, 20 июня, 2018, 13:28 — ИА Регнум. В последние годы сотрудники Института археологии Крыма РАН испытывают проблемы с разрешительными документами на проведение раскопок. Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщил директор института Вадим Майко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«У нас очень много проблем со сроками и регламентом выдачи разрешительных документов, открытых листов, без которых невозможны археологические исследования на территории Российской Федерации, в том числе в Крыму. Регламент министерства культуры РФ говорит о том, что заявка со дня её подачи в министерство рассматривается в течение месяца, однако во многих случаях этого не происходит и открытый лист выдаётся после истечения указанного срока», — подчеркнул руководитель.

По его мнению, департамент культурного наследия министерства культуры РФ либо не справляется с таким большим потоком заявок, либо там есть какие-то кадровые проблемы.

Напомним, по информации зампредседателя Государственного комитета по охране культурного наследия Крыма Вячеслава Зарубина, число объектов культурного наследия на полуострове постоянно растет.

«Из 218 объектов культуры федерального значения мы имеем около 1800 объектов культурного наследия регионального значения и большое количество выявленных объектов. В прошлый год их было 2501, из которых около 2200 — это выявленные объекты культурного наследия «Археология», — отмечал специалист.