Астана, 20 июня, 2018, 13:27 — ИА Регнум. 19 аварийных инцидентов насчитали в АО «КТЖ — Грузовые перевозки» — «Алматинское отделение ГП» с начала 2018 года. Сходов вагонов было два. Одной из причин глава отделения Сарсебек Джапаров назвал плохое содержание железнодорожных путей частными компаниями, передает агентство «КазТАГ».

Иван Шилов ИА REGNUM Стоп кран

"Текелинский участок — Талдыкорган, там тоже была частная компания, из-за плохого содержания своего пути при подаче уборки сошли вагоны, пришлось помогать восстанавливать с акиматом области совместно, потому что стратегический объект, уголь нужно подавать», — добавил он.

Джапаров уточнил, что существует система квалификации нарушений безопасности. И 19 аварийных инцидентов, зафиксированных в 2018 году — это в основном аварийные отключения, перекрытие сигналов, разные технические, технологические нарушения. В 2017 году за пять первых месяцев года аварийных инцидентов также было зафиксировано 19.

По данным железнодорожного чиновника, в 2018 году в Казахстане должны быть капитально отремонтированы 800 км путей. 37 из них — план по ремонту на 1 квартал года по алма-атинскому отделению.

Напомним, 17 июня в 13:25 по местному времени на участке Сары-Шаган — Шу (Чу) в Жамбылской (Джамбульской) области Казахстана сошел с рельсов пассажирский поезд. Состав состоял из 20 вагонов, восемь сошли с рельсов и два опрокинулись набок. В результате аварии погиб 12-летний мальчик, еще 14 человек получили травмы.