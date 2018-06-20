Гибель ребенка в ж/д аварии: в Казахстане озвучили статистику происшествий
Астана, 20 июня, 2018, 13:27 — ИА Регнум. 19 аварийных инцидентов насчитали в АО «КТЖ — Грузовые перевозки» — «Алматинское отделение ГП» с начала 2018 года. Сходов вагонов было два. Одной из причин глава отделения Сарсебек Джапаров назвал плохое содержание железнодорожных путей частными компаниями, передает агентство «КазТАГ».
"Текелинский участок — Талдыкорган, там тоже была частная компания, из-за плохого содержания своего пути при подаче уборки сошли вагоны, пришлось помогать восстанавливать с акиматом области совместно, потому что стратегический объект, уголь нужно подавать», — добавил он.
Джапаров уточнил, что существует система квалификации нарушений безопасности. И 19 аварийных инцидентов, зафиксированных в 2018 году — это в основном аварийные отключения, перекрытие сигналов, разные технические, технологические нарушения. В 2017 году за пять первых месяцев года аварийных инцидентов также было зафиксировано 19.
По данным железнодорожного чиновника, в 2018 году в Казахстане должны быть капитально отремонтированы 800 км путей. 37 из них — план по ремонту на 1 квартал года по алма-атинскому отделению.
Напомним, 17 июня в 13:25 по местному времени на участке Сары-Шаган — Шу (Чу) в Жамбылской (Джамбульской) области Казахстана сошел с рельсов пассажирский поезд. Состав состоял из 20 вагонов, восемь сошли с рельсов и два опрокинулись набок. В результате аварии погиб 12-летний мальчик, еще 14 человек получили травмы.