Вильнюс, 20 июня, 2018, 13:27 — ИА Регнум. Еврокомиссия предлагает предусмотреть, чтобы в 2021—2027 годах Литва в общий бюджет ЕС вносила на четверть больше средств, а получала из него на шестую часть меньше, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 20 июня. Это следует из цифр, которые объявила Еврокомиссия.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва в долгах

Эти изменения обусловили бы, что в период ближайшей финансовой перспективы баланс денежных средств, приходящихся на долю Литвы, сократился бы более чем на 26%.

Правда, в этот баланс не внесены деньги некоторых фондов ЕС, предназначенных для финансирования таких больших проектов, как Rail Baltica или синхронизация электросетей. Планируется, что благодаря им Литва дополнительно получит хотя бы пару миллиардов евро.

Кроме того литовские политики, должностные лица и дипломаты надеются, что во время межгосударственных переговоров по вопросу финансовой перспективы 2021−2027 годов удастся договориться по поводу большего количества средств, предусмотренных Литве.

Еврокомиссия представила свое общее предложение относительно планируемого объема многолетней финансовой перспективы. Было сказано, что весь бюджет ЕС 2021—2027 годов превысит 1,2 трлн евро, т. е. будет на 20% больше, чем нынешний бюджет 2014−2020 годов. Правда планируемая инфляция и другие экономические факторы практически «съели» эту разницу.

В конце мая Еврокомиссия стала чуть ли не каждый день публиковать детальные сообщения, сколько она предлагает выделить средств на каждую финансируемую программу: политику сплочения, программу поддержки сельскому хозяйству, прямые выплаты земледельцам, поддержку науке и инновациям, борьбу с безработицей среди молодежи, развитие инфраструктуры и т. д.

Вместе с тем сообщалось, что деньги планируется выделить каждой стране ЕС. Кроме того, были представлены предложения Еврокомиссии, сколько средств каждая страна ЕС должна внести в общий бюджет ЕС в 2021—2027 годах.

Вся эта процедура затянулась до 14 июня. Из представленного министерством финансов Литвы обобщения видно, что вклад Литвы в общий бюджет ЕС в 2021—2027 годах увеличится на 24% — от нынешних 2,93 млрд евро до 3,63 млрд евро. Это означает, что ежегодной взнос Литвы увеличится на 100 млн евро. Это связано с несколькими факторами — процессом Brexit и улучшившимся, как считают в Брюсселе, в последние 10 лет экономическим положением Литвы.

Между тем Еврокомиссия предлагает сократить выплаты из бюджета ЕС Литве на 15% — от 12,82 млрд евро до 10,91 млрд евро. Это также связано с улучшившимся экономическим положением Литвы.

Общий баланс средств, выделенных ЕС Литве, останется положительным — Литва получит из европейских бюджетных фондов в несколько раз больше, чем внесет. Однако разница будет довольно заметной — от положительного сальдо в размере 9,886 млрд евро в 2014—2020 годах до 7,279 млрд евро в будущей финансовой перспективе.

Поэтому в 2021—2027 годах общая сумма европейских денег составит 74% от средств, предусмотренных в этой финансовой перспективе.

Правда, отдельные реализуемые Литвой проекты, например, Rail Baltica или синхронизация электросетей с континентальной Европой, получат средства из программ ЕС прямого управления, таких как Трансъевропейская транспортная сеть, InvestEU, Erasmus+, HorizonEurope и т. д.

Но, по словам сотрудников министерства финансов, «сумма полученных средств будет зависеть от конкурентоспособности проектов Литвы, потому что проекты на уровне ЕС отбираются путем конкурса».

На реализацию проекта Rail Baltica из специализированных фондов ЕС всего планируется получить 5,2 млрд евро, из которых Литва надеется получить 2,1−2,2 млрд евро. На проект синхронизации электросетей планируется получить около 610 млн евро.

Страны ЕС уже начали вести переговоры относительно утверждения финансовой перспективы 2021−2027 годов. Представленные Еврокомиссией предложения оцениваются как предварительные, которые могут меняться в ходе переговоров.

Представители литовской власти также выразили надежду на то, что, как и пять лет назад, когда шли переговоры относительно нынешней финансовой перспективы, удастся согласовать более выгодные для Литвы условия финансирования из европейских фондов. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что Литва недовольна не только объемом финансирования Политики сплочения и сельскохозяйственного сектора, но и предложением Еврокомиссии относительно проекта закрытия Игналинской АЭС.

«Это только предварительные числа, представленные Еврокомиссией для переговоров. Поэтому это еще не окончательный размер финансирования ЕС в 2021—2027 годах. Окончательным он будет, когда вся финансовая перспектива будет утверждена, после переговоров. Несколько дней назад в Брюсселе во время общения с председателем Еврокомиссии было четко сказано, что такое предложение нас не удовлетворяет. Мы ясно высказали свою позицию и надеемся, что во время переговоров получится увеличить финансирование», — сказал он литовской деловой газете Verslo žinios.

Он обратил внимание на то, что сотрудники министерства финансов, министерства иностранных дел, министерства сельского хозяйства и других ведомств «будут принимать активное участие в переговорах и стремиться достигнуть лучших результатов».

Правительство на закрытом заседании уже одобрило позицию Литвы на переговорах относительно будущей финансовой перспективы ЕС.

Еврокомиссия надеется, что эти переговоры удастся завершить до выборов в Европарламент, которые пройдут в мае 2019 года. Но большинство политиков, дипломатов и экспертов признают, что ждут сложные переговоры, поэтому воплотить в жизнь желания Еврокомиссии будет трудно. Если переговоры затянутся, будущий многолетний бюджет ЕС будет утвержден только в начале 2020 года.