Денпасар, Индонезия, 20 июня, 2018, 13:37 — ИА Регнум. Правительство провинции Бали создало специальный декоративный автомобиль, который провезет президента Индонезии Джоко Видодо на открытии 40-го фестиваля балийского искусства 23 июня 2018 года. Об этом сообщает Antaranews.

Балийские девушки

«В настоящее время автомобиль еще находится на стадии сборки, может быть, завтра, в четверг (21/6) он будет готов. Уже около 80% сделано», — заявил глава отдела культуры провинции Бали.

На подобных конструкциях традиционно восседали балийские цари и правители. Автомобиль украшен двумя драконами, которые также служат лестницей.

Проект конструкции разработан художником Геде Алит из Гианьяра. «Три дня необходимо для сборки и около 10 дней потребовалось на подготовку материалов», — сказал он.

Темой 40-го фестиваля балийского искусства станет «Огонь — дух творения». Мероприятие начнется в 14:00 по местному времени и продлиться больше 2 часов в Парке Культуры, в Денпасаре.

Как ожидается, организаторы фестиваля собираются возродить дух сообщества и создать благоприятную атмосферу, творческую, инновационную в ответ на последние события.

Во время фестиваля президент символически выпустит огненные стрелы.