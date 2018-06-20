Москва, 20 июня, 2018, 13:29 — ИА Регнум. Рост цен в России после повышения НДС с 18% до 20% будет сдерживаться нищетой населения, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 20 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заявление главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что после увеличения этого налога инфляция вырастет лишь на один процентный пункт.

Рост цен

«Рост цен в России сдерживается не искусственно созданным денежным голодом, а нищетой населения, — отметил Делягин. — Набиуллина, которая говорила, что «наши меры по борьбе с инфляцией ведут к обеднению населения», эту связь видит и понимает. Поэтому, когда мы говорим об инфляционных последствиях повышения ставки НДС с 18% до 20%, мы должны понимать, что рост цен действительно будет не таким, каким должен быть, исходя из линейных экстраполяций. Другое дело, что какие-то торговые сети снизят норму прибыли с 235% до 200%, а какие-то магазинчики либо разорятся к чертовой матери, либо будут вынуждены ухудшить свой ассортимент, и из-за этого разорятся производители».

При этом Делягин отметил, что правительство могло бы изыскать необходимые ему средства на выполнение майского указа президента и без повышения НДС.

«Бюджет профицитен — неиспользуемые остатки средств составили 7,8 трлн рублей, — отметил Делягин. — То есть, если господин Медведев вдруг всерьёз собрался выполнять майский указ президента, а правительство решило отказаться от политики саботажа указов главы государства, то ему нужно 8 трлн рублей в течение 6 лет. Но, ребята, у вас эти деньги лежат в кармане. Иными словами, аргументы о том, что НДС повышают из-за нехватки средств, это всё, как говорится, разговоры в пользу бедных, если не кошельком, то разумом».

Напомним, что на пленарном заседании Госдумы РФ 19 июня председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что, поскольку инфляция в России находится на уровне в 2,5%, повышение ставки НДС с 18 до 20% в 2019 году произойдёт без существенных сложностей. Глава ЦБ РФ подчеркнула, что повышение НДС до 20% добавит к инфляции 1 процентный пункт.

«Сейчас, когда инфляция находится на уровне 2,5%, мы сможем с большой вероятностью достаточно спокойно пройти момент изменения ставки НДС», — сказала руководитель Банка России.