Москва, 20 июня, 2018, 13:25 — ИА Регнум. Предлагается отказываться от некоторых норм закона о дольщиках, который действует всего год. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 июня, это следует из законопроекта о новых правилах контроля за застройщиками, который Госдума приняла во втором чтении.

Исправление ошибок

Так, в частности, согласно закону, с 1 июля 2018 года у компании застройщика может быть только одно разрешение на строительство. О необходимости правила «одна компания-одно строительство» депутаты говорили летом 2017 года при принятии закона. Предполагалось, что пол каждую стройку крупные компании будут оформлять отдельное юрлицо. Однако сейчас депутаты предлагают отказаться от такой нормы.

«Мы проводили очень серьезные консультации с профессиональным сообществом, и нам справедливо указывали на то, что такая норма будет препятствовать реализации проектов комплексной застройки территорий», — объяснил глава комитета Госдумы по собственности Николай Николаев («Единая Россия»).

Так, по его словам, депутаты все ещё отказываются от «котлового метода», при котором застройщики финансируют идущие стройки за счёт средств, которые граждане заплатили за новые объекты строительства.

«Тем менее, в поправках мы прописали, что компания может строить по нескольким разрешениям на строительство в рамках проектов комплексной застройки территорий, но при этом под каждое разрешение на строительство должен быть открыт отдельный банковский счет с соответствующим банковским сопровождением», — подчеркнул Николаев.