Москва, 20 июня, 2018, 13:24 — ИА Регнум. Волонтёр чемпионата мира спел гимн Швеции во время тренировки шведской команды. Об этом сообщается на странице мундиаля в Twitter.

Fifa.com Волонтер

«Сборная Швеции спокойно себе тренировалась, когда российский волонтер по громкой связи спел шведский гимн», — говорится в сообщении.

Волонтёр взял микрофон и исполнил национальный гимн Швеции, когда футболисты проводили тренировку. Игроки на это сначала улыбались, а потом поблагодарили певца аплодисментами.

https://twitter.com/fifaworldcup_ru/status/1009340574673989632

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом туре группового этапа сборная Швеции выиграла у Южной Кореи со счётом 1:0. Шведам предстоит сыграть ещё два матча — с Германией и Мексикой.

Читайте также: Швеция минимально обыграла сборную Южной Кореи — 1:0