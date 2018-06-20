Великий Новгород, 20 июня, 2018, 13:23 — ИА Регнум. Руководитель управления Роспотребнадзора по Новгородской области Анатолий Росоловский, задержанный за получение взятки, арестован на два месяца. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, вопрос о мере пресечения для главного санитарного врача региона решил сегодня, 20 июня, Новгородский районный суд.

Михаил Нестеров. Домашний арест. 1883

По версии следствия, взятку на общую сумму 496 тыс. рублей в виде оплаты стоматологических услуг Росоловский получил в январе-марте 2018 года от генерального директора крупнейшей новгородской птицефабрики ООО «Белгранкорм — Великий Новгород» Александра Митрохина.

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В отношении Митрохина также возбуждено уголовное дело, решением суда он помещён под домашний арест.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уголовное дело в отношении руководителя регионального управления Роспотребнадзора Анатолия Росоловского расследуется по п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера»).

Напомним, к деятельности птицефабрики ООО «Белгранкорм — Великий Новгород», расположенной в Крестецком районе Новгородской области, с момента её открытия в 2009 году возникали претензии у местных жителей. Основной проблемой называлась утилизация отходов производства.