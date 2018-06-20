Иркутск, 20 июня, 2018, 13:24 — ИА Регнум. Росрыболовство, ранее ратовавшее за возобновление убийства нерп на Байкале, вновь отличилось странным подходом к работе. Из сообщения, опубликованного на сайтеБайкальской природоохранной прокуратуры, можно сделать вывод, что байкальский филиал этого ведомства — ФГБУ «Байкалрыбвод» — при проведении оценки деятельности хозяйствующих субъектов недостоверно определял расчётную величину последствий их негативного воздействия на водные биоресурсы уникального озера.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкал

Это привело к занижению количества молоди рыбы, подлежащей выпуску в водные объекты, а также занижению суммы денежных средств, необходимых для выполнения компенсационных мероприятий.

«На основании недостоверно произведенных оценок воздействия Ангаро-Байкальским территориальным управлением Росрыболовства хозяйствующим субъектам были выданы незаконные заключения о согласовании их деятельности», — поясняют в природоохранной прокуратуре.

По результатам нарушений, выявленных Братским межрайонным природоохранным прокурором, в суды Иркутской области направлено уже семь административных исковых заявлений о признании таких заключений незаконными.

Также у прокуратуры есть вопросы к отделу рыбоохраны Росрыболовства. Проверки показали, что его сотрудники работают спустя рукава: не принимают надлежащих мер к браконьерам и не следят за своевременной и полной оплатой штрафов нарушителями природоохранного законодательства на Байкале.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры (БМПП) Сергей Зенков подтвердил опасения, что вылов омуля и его продажа в Прибайкальской зоне продолжаются, несмотря на запрет. Более того, некоторые добытчики ищут способы обойти закон, массово создавая общины.

Несмотря на то, что добыча байкальского омуля из-за сокращения его численности запрещена с 1 октября 2017 года, для для коренных малочисленных народов на 2018 год оставили квоту, им разрешён вылов рыбы в количестве 55 тонн.