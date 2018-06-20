Харьков, Украина, 20 июня, 2018, 13:18 — ИА Регнум. Группа неонацистов примерной численностью 50 человек атаковала здание Харьковского городского совета и сорвала заседание парламента, сообщил 20 июня журналистам директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания Неонацизм на марше

По его словам, нападение организовано при участии бывшего депутата горсовета Дмитрия Маринина. Во время нападения боевики атаковали охрану и, прорвав оцепление, закидали здание дымовыми шашками.

Охрана попыталась вывести нападавших до приезда полиции, однако сделать этого оперативно не получилось, поэтому внутри здания произошло несколько стычек.

По сообщениям в местных СМИ, перед нападением у здания парламента проходила акция «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), возглавляемого Андреем Билецким. Боевики потребовали допустить их депутатские сессии.