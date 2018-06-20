Нарьян-Мар, 20 июня, 2018, 13:15 — ИА Регнум. В этом году в Ненецком АО планируют реализовать проект «Пустозерск-2018», благодаря которому на месте исчезнувшего города появятся новые объекты. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации округа.

Пустозёрские виды. Запустение

Как сообщили в департаменте образования, культуры и спорта НАО, появление новых объектов в Пустозерске необходимо для привлечения туристов. Сейчас на объекте культурного наследия «Пустозерское городище» недостаточно объектов для показа, а имеющиеся объекты находятся в неудовлетворительном состоянии.

Благодаря проекту будет проведено восстановление креста на могиле самоедского старшины Тайбарея, изготовление информационных стендов, в том числе на английском языке, проектирование экологической тропы, изготовление путеводителей, буклетов, проведение научно-исследовательских работ, а также аренда судов на воздушной подушке для доставки гостей в Пустозерск.

Деньги на все эти мероприятия выделит компания «Лукойл».

«Результаты реализации проекта приведут к увеличению количества посещений Пустозерска до 600 человек в 2018 году. Для примера в прошлом году музей посетили 411 человек», — рассказали в администрации округа.

Как сообщало ИА REGNUM, свой вклад в развитие туризма в Пустозерске вносит и Ненецкое общество краеведов. В этом году они выиграли президентский грант на 2,8 млн рублей. На эти деньги здесь будет организована экологическая тропа и будет работать волонтерский лагерь.

Справка:

Пустозерск — исчезнувший город в нижнем течении Печоры, в Заполярном районе Ненецкого автономного округа. Находится он в 20 км от Нарьян-Мара. Пустозерск стал первым русским городом за Полярным кругом и одним из главных форпостов России в освоении Севера и Сибири. В 1924 году потерял статус города, окончательно покинут в 1962 году.