Рабочий посёлок Северомуйск, Бурятия, 20 июня, 2018, 13:12 — ИА Регнум. Жители посёлка Северомуйск Муйского района Бурятии, пострадавшие в ходе июньских пожаров 2016 года, получат финансовую помощь на приобретение жилья. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 20 июня, в республиканском министерстве строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса.

Василий Шульженко. Погорельцы

Соглашение на оказание финансовой помощи в размере 7,1 млн рублей части пострадавших заключено 14 июня между минстроем Бурятии и администрацией Муйского района.

«Список формируется в соответствии с очередностью расселения многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, и жилых помещений, признанных непригодными для проживания, расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали в рамках Государственной программы Республики Бурятия «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия», — говорится в сообщении республиканского минстроя.

Претендующие на выплаты должны написать соответствующее заявление в районную администрацию. Общая площадь жилья, подлежащего строительству, рассчитывается, исходя из норматива общей площади жилого помещения в размере 33 кв. метра для одного проживающего. Семье из двух человек полагается жильё площадью 42 кв. метра, семье из трёх человек и более — по 18 кв. метров на каждого члена семьи, но не более общей площади жилого помещения, которое было у людей до пожара.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, пожар в посёлке Северомуйск Муйского района Бурятии произошёл в июне 2016 года. Огонь уничтожил порядка 20 домов, в которых проживали несколько десятков человек. В июле 2016 года погорельцы устроили голодовку, прося помощи у властей. В минстрое региона тогда сообщили, что всем пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации выплатили деньги. Каждый пострадавший получил по 10 тысяч рублей. Люди, потерявшие имущество, получили до 100 тысяч рублей.

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