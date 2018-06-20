Брюссель, 20 июня, 2018, 13:15 — ИА Регнум. Сегодня мир переживает наиболее опасный момент с окончания Холодной войны, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом он рассказал в интервью газете El Mundo, опубликованном 20 июня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хоровод. НАТО

«В период Холодной войны у НАТО был только один соперник — СССР. Он был очень опасен, но стабилен и четко определен. Сегодня мир гораздо более непредсказуем, что требует от нас способностей реагировать на угрозы, исходящие из нескольких направлений одновременно», — сказал Столтенберг.

Среди нынешних угроз НАТО генсек перечисляет ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), террористические атаки в странах Запада, насилие на Ближнем Востоке и в Африке, ядерную программу Северной Кореи, а также кибератаки и попытки России вмешиваться в политические процессы других стран и ее действия на Юго-Востоке Украины.