В Калужской области ужесточат торговлю табаком возле школ
Калуга, 20 июня, 2018, 13:04 — ИА Регнум. В Калужской области депутаты областного парламента разработали законопроект об увеличении штрафа за продажу табачных изделий возле образовательных учреждений. Как сообщили 20 июня корреспонденту ИА REGNUM в региональном штабе Общероссийского народного фронта в Калужской области, речь идёт об ужесточении наказания для мест торговли, расположенных на расстоянии менее 100 метров от школ.
На очередной сессии законодательного собрания области депутаты поддержали предложение направить данную законодательную инициативу для рассмотрения в Государственную думу РФ. Отмечается, что законопроект был разработан после обращения общественников, которые по итогам мониторинга выявили многочисленные факты продажи сигарет около образовательных учреждений в Калуге.
«Очевидно, что тех мер ответственности, которые существуют сейчас, явно недостаточно. Нарушители зачастую их просто не боятся. Нередки случаи, когда после проверки контролирующих органов и оплаты штрафа магазины продолжают торговать табачными изделиями неподалеку от образовательных учреждений, как ни в чем не бывало», — отметил член регионального штаба ОНФ в Калужской области Алексей Зеленев.
Напомним, размер денежного штрафа, который предлагается установить в соответствии с законопроектом, для граждан составит от 3 тыс. до 4 тыс. рублей, для должностных лиц — от 6 тыс. до 11 тыс. рублей, для юридических — от 40 тыс. до 60 тыс. рублей. В настоящее время сумма штрафов составляет от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, от 5 тыс. до 10 тыс. рублей и от 30 тыс. до 50 тыс. рублей соответственно.