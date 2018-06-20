Калуга, 20 июня, 2018, 13:04 — ИА Регнум. В Калужской области депутаты областного парламента разработали законопроект об увеличении штрафа за продажу табачных изделий возле образовательных учреждений. Как сообщили 20 июня корреспонденту ИА REGNUM в региональном штабе Общероссийского народного фронта в Калужской области, речь идёт об ужесточении наказания для мест торговли, расположенных на расстоянии менее 100 метров от школ.

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На очередной сессии законодательного собрания области депутаты поддержали предложение направить данную законодательную инициативу для рассмотрения в Государственную думу РФ. Отмечается, что законопроект был разработан после обращения общественников, которые по итогам мониторинга выявили многочисленные факты продажи сигарет около образовательных учреждений в Калуге.

«Очевидно, что тех мер ответственности, которые существуют сейчас, явно недостаточно. Нарушители зачастую их просто не боятся. Нередки случаи, когда после проверки контролирующих органов и оплаты штрафа магазины продолжают торговать табачными изделиями неподалеку от образовательных учреждений, как ни в чем не бывало», — отметил член регионального штаба ОНФ в Калужской области Алексей Зеленев.

Напомним, размер денежного штрафа, который предлагается установить в соответствии с законопроектом, для граждан составит от 3 тыс. до 4 тыс. рублей, для должностных лиц — от 6 тыс. до 11 тыс. рублей, для юридических — от 40 тыс. до 60 тыс. рублей. В настоящее время сумма штрафов составляет от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, от 5 тыс. до 10 тыс. рублей и от 30 тыс. до 50 тыс. рублей соответственно.