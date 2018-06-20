Чебоксары, 20 июня, 2018, 13:03 — ИА Регнум. На территории Чувашии вводится «жёлтый» уровень погодной опасности. Причиной стало усиление ветра, сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС по республике со ссылкой на данные Гидрометцентра Чувашии.

ИА REGNUM Шквалистый ветер

Синоптики предупреждают жителей региона о неблагоприятных погодных явлениях в ближайшие сутки. 20 июня на территории республики вводится «желтый» уровень погодной опасности в связи с ожидаемым кратковременным усилением ветра. Его скорость при порывах может составить до 25−30 метров в секунду.

«Непогода может привести к затруднениям в работе всех видов транспорта, обрывам линий электропередач и связи, обрушению крыш ветхих домов. Рекомендуем гражданам при сильном ветре держаться в стороне от опор ЛЭП, указателей, рекламных щитов и высотной строительной техники, а также не парковать вблизи них свои автомобили», — говорят в ведомстве.

ИА REGNUM Горожане бегут от клубов пыли и грязи

Между тем, силу стихии уже прочувствовали на себе чебоксарца. На столицу республику обрушился ливень и бушевал ветер такой силы, что поднимал песок и грязь. Застигнутым в непогоду горожанам пришлось ютиться на остановочных павильонах до окончания дождя. В настоящее время в городе солнечно, но прохладно и ветрено.

По данным автора проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлова, летняя жара вернётся в республику через два дня, при этом ожидается выше 30 градусов в тени. Пик тепла прогнозируется 25 июня. По прогнозу Гидрометцентра России, средняя температура воздуха в период с 20 по 29 июня будет примерно на 2 градуса выше климатической нормы и составит около +19 градусов.

ИА REGNUM Перед началом дождя

До 24 июня включительно при поддержке малоподвижного антициклона с центром над Поволжьем осадков в Чувашии не ожидается. А с 25 июня дожди если и будут, то местами — из кучево-дождевых облаков, которые могут вырасти в огромные башни высотой до 12 км. В среднем по республике количество осадков в этот период ожидается значительно меньше нормы.

ИА REGNUM Ливень в городе

К концу месяца дневная температура воздуха должна понизиться до +23…+28 градусов тепла, ночью будет +13…+18 градусов.