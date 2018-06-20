Калуга, 20 июня, 2018, 12:54 — ИА Регнум. В ближайшие месяцы обещают предложить «новые технические решения», благодаря которым удастся увеличить число блокировок мессенджера Telegram. Об этом 19 июня заявил в Калуге руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, сообщает kp40.ru.

Дарья Драй ИА REGNUM Бумажный самолетик в поддержку Telegram

При этом Жаров отметил, что блокировать мессенждер, стопроцентно запретив в России доступ к нему всех российских пользователей в ведомстве не планируют, так как это технически невозможно.

«Мы достигаем того, что снижается количество пользователей в связи с тем, что не все его функции работают в полном объёме в течение суток, — сказал Жаров. — Это принципиально. По этому пути мы и намерены дальше идти — увеличивать процент деградации конкретных функций этого сервиса и уменьшать количество его пользователей. Борьба снаряда и брони продолжается».

Как сообщили 20 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, в Калуге прошло заседание Координационного совета руководителей территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в Центральном федеральном округе под председательством главы Роскомнадзора Александра Жарова.

Участники встречи обсудили проблемные вопросы в сфере обеспечения информационной безопасности, требующие законодательного или организационного решения, а также лучшие региональные практики, которые было решено распространять на всю территорию России.

По мнению Александра Жарова, в Калужской области сложилась относительно спокойная обстановка в информационно-коммуникационной сфере: в сравнении с другими регионами область отличает низкий показатель числа обращений в управление. Глава Роскомнадзора заметил, что это — результат системного подхода в организации работы отрасли в регионе. Также на базе Калужской области ведомство планирует реализовывать новые пилотные проекты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Таганский суд в Москве 13 апреля 2018 года удовлетворил заявление Роскомнадзора об ограничении доступа к Telegram на территории России из-за неисполнения мессенджером приказа ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений пользователей. Согласно решению суда, оно подлежит немедленному исполнению. Сразу после этого Роскомнадзор приступил к блокировке крупных массивов IP-адресов, что повлекло сбои в работе многих интернет-сервисов в России.