Оренбург, 20 июня, 2018, 13:10 — ИА Регнум. В Оренбургской области органы госвласти и местного самоуправления кошмарят бизнес. При этом превентивная практика реализации норм уголовного законодательства остается незначительной. Этот факт признали сегодня, 20 июня, участники заседания межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дело. Бизнес

За пять месяцев 2018 года в судах рассмотрено три уголовных дела по факту воспрепятствования законной предпринимательской деятельности в отношении четырёх человек. По итогам расследования одно должностное лицо осуждено, в отношении троих уголовные дела прекращены за истечением сроков давности.

В прокуратуре Оренбургской области отметили, что в целях снижения административной нагрузки в 2017 году из сводного плана исключили около 600 проверок предпринимателей. Визиты ревизоров к бизнесменам подвергаются жёсткому фильтру, в плане оставляют только проверки предпринимателей, вызывающих подозрение.

Несмотря на государственную установку по сокращению числа проверок и защите предпринимательства, факты, когда чиновники кошмарят бизнес, имеют место. На практике случаев давления на бизнесменов гораздо больше, чем фактов, которые доходят до суда. Многие предприниматели предпочитают молча нести бремя прессинга.

Вместе с тем стоит отметить и другую сторону медали, когда предприниматели злоупотребляют господдержкой. Примечательно, что бизнесменов в качестве фигурантов уголовных дел гораздо больше, чем чиновников.

В январе-мае 2018 года в судах рассмотрено шест уголовных дел, возбуждённых в отношении коммерсантов: четыре — налоговых, два — по немаркированной алкогольной продукции. Осуждены 10 человек, один бизнесмен смог избежать наказания за истечением срока давности. Общий ущерб от преступлений составил свыше 26 млн рублей, возмещено только 7 млн рублей.